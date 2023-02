Beurzen Azië stijgen na kleinere rentestap van Federal Reserve

De aandelenbeurzen in Azië gingen donderdag overwegend licht omhoog. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op de kleinere renteverhoging door Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank schroefde de rente met een kwart procentpunt op. Fed-president Jerome Powell verwacht wel dat de rente nog wat verder omhoog moet, maar erkende dat de inflatie in de grootste economie ter wereld begint af te koelen.

De koers van de aandelen van het Indiase conglomeraat Adani Enterprises dook wel verder omlaag en de handel in een aantal van bedrijven die tot de groep behoren werd stilgelegd. De bedrijven van miljardair Gautam Adani staan sinds vorige week onder grote druk door beschuldigingen van het Amerikaanse investeringsfonds Hindenburg Research, die Adani beticht van gesjoemel met omzetcijfers en koersmanipulatie.

Inmiddels is al ruim 100 miljard dollar aan beurswaarde van de bedrijven van Adani in rook opgegaan. De koersval op donderdag volgde op het besluit van Adani om toch niet door te gaan met een eerder aangekondigde aandelenverkoop. Topman Adani verklaarde donderdag in een videoboodschap dat de fundamenten van het bedrijf zeer sterk zijn en de balans gezond is. Het aandeel Adani Enterprises zakte echter 10 procent, waardoor de handel werd stilgelegd.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent hoger. Vooral de techbedrijven wonnen terrein in navolging van de koerswinst van 2 procent van de belangrijke Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Beter dan verwachte kwartaalresultaten van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms zorgden ook voor optimisme. Apple, Amazon en Google-moeder Alphabet komen donderdag na het slot van de beurshandel op Wall Street met cijfers. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank steeg 1 procent. Sony bleef vrijwel vlak voorafgaand aan de resultaten van het elektronicaconcern.

De Kospi in Seoul klom 1 procent onder aanvoering van de techbedrijven. Zo steeg Samsung 2,9 procent na de onthulling van drie nieuwe Galaxy-smartphones. Ook bleek dat de inflatie in Zuid-Korea in januari is uitgekomen op 5,2 procent. De inflatie liep daarmee voor het eerst in drie maanden weer op. De Chinese beurzen lieten weinig beweging zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai bleef ongewijzigd. De All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent.