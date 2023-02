Productieproblemen en afkoelende economie hinderden Apple

Techconcern Apple heeft in het laatste kwartaal van 2022 flink last gehad van productieproblemen bij een grote fabriek in China. Dat leidde ertoe dat het bedrijf vooral minder iPhones kon leveren. Maar ook de afzwakkende economie zat het bedrijf dwars. Daardoor voldeed het techconcern voor het eerst sinds 2016 niet aan de verwachtingen van analisten.

Niet alleen van iPhone, maar ook van Mac-computers en wearables verkocht het bedrijf minder. De iPad en de dienstentak groeiden wel. Voor dat laatste onderdeel helpt het dat er inmiddels meer dan 2 miljard Apple-apparaten in gebruik zijn.

Van de iPhone verkocht Apple voor een kleine 66 miljard dollar, ruim 60 miljard euro. Normaal gesproken is het feestdagenkwartaal, het eerste kwartaal van Apples gebroken boekjaar, juist het belangrijkste voor Apples smartphone omdat dan de nieuwe modellen verschijnen en er veel telefoons voor Kerstmis worden gegeven. Maar dit jaar waren de verkopen 6 miljard dollar lager dan een jaar eerder, wat neerkomt op zo’n 8 procent.

Een coronauitbraak in een Chinese fabriek van Foxconn, het Taiwanese bedrijf dat veel Apple-producten in elkaar zet, was een belangrijke oorzaak. Het personeel van die fabriek mocht in eerste instantie niet weg en moest slaapzalen delen met zieke collega’s. Dat leidde tot een opstand met werknemers die besloten terug naar huis te gaan, waardoor de productie inzakte.

De verkopen van Mac-computers daalden ook, met haast een kwart. Mogelijk heeft dat te maken met nieuwe MacBooks die zouden verschijnen, maar uiteindelijk pas in januari werden onthuld. De verkopen van de iPad, waar wel nieuwe modellen verschenen, maakten wel een sprong. Een deel van de mensen die geen iPhone konden krijgen als cadeau voor de feestdagen hebben mogelijk zo’n tablet aangeschaft.

De omzetdaling van Apple was niet beperkt tot één regio. In alle gebieden waar het bedrijf actief is gingen de verkopen omlaag. Relatief daalden de verkopen het sterkst in Europa, waar de producten van Apple ook flink duurder worden door de dure dollar, en in Groot-China. Volgens topman Tim Cook was de omzet gestegen als valutaschommelingen geen invloed hadden gehad.

Ook de winst van Apple ging flink omlaag. Maar het bedrijf kon nog altijd 30 miljard dollar aan winst bijschrijven. Een jaar eerder was dat evenwel nog 34,6 miljard dollar.