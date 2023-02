ACM doet onderzoek bij grootste drie energieleveranciers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dinsdag onderzoek gedaan bij energieleveranciers Vattenfall, Eneco en Essent. Tijdens de bezoeken aan de bedrijven wil de toezichthouder nagaan of de tarieven voor gas en stroom redelijk zijn. Er zijn geen vermoedens van overtredingen. “De bedrijven zijn geselecteerd op basis van grootte, niet omdat er verdenkingen zijn”, aldus de concurrentiewaakhond.

De ACM meldde vorige week al onderzoek te doen bij Vattenfall, Essent en Eneco omdat zij als grootste drie energieleveranciers van Nederland de meeste klanten bedienen. De toezichthouder wil daarbij weten hoe deze bedrijven hun tarieven vaststellen. Volgens een woordvoerder van de ACM beantwoorden de bedrijven de vragen.

Vattenfall laat in een reactie weten het bezoek te hebben verwacht. “De afspraak stond in de agenda”, zo klinkt het. “We geven graag uitleg en we vinden het goed dat de ACM hier bovenop zit. De energieprijzen zijn nu eenmaal gestegen, mensen hebben daar last van. Dus dan is het logisch dat er meegekeken wordt.” Ook bij Eneco en Essent benadrukken woordvoerders dat ze van te voren al wisten dat de ACM zou langskomen.

De ACM zei in december de energietarieven die consumenten betalen scherper te controleren, na de extreme stijgingen van de gas- en elektriciteitsprijzen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Toen vroeg de marktwaakhond energiebedrijven ook gegevens aan te leveren die de tarieven in hun modelcontract onderbouwen.

Het intensievere toezicht is volgens de instantie belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in eerlijke gas- en elektriciteitsprijzen. Vorige week stelde de marktwaakhond ook dat energiebedrijven transparanter moeten zijn over hun tarieven voor nieuwe klanten. Nu zou het nog lastig zijn voor overstappers om de prijzen te vergelijken.