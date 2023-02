Beurzen New York eindigen lager, Disney verspeelt koerswinst

De aandelenbeurzen in New York hebben hun winsten verspeeld en zijn lager geƫindigd. Ook entertainmentconcern Disney, dat aan het begin van de sessie een nog opvallende winnaar was, eindigde met verlies. Opmerkingen van kopstukken van de Federal Reserve over de noodzaak door te gaan met renteverhogingen maakten beleggers voorzichtiger.

De Dow-Jonesindex zakte 0,7 procent tot 33.699,88 punten. De brede S&P 500 sloot 0,9 procent lager op 4081,50 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 11.789,58 punten.

Disney eindigde 1,3 procent lager, na een koerswinst van bijna 6 procent eerder op de dag. Beleggers reageerden op het nieuws dat het bedrijf duizenden werknemers zal ontslaan na teleurstellende resultaten van streamingdienst Disney+. Na deze bekendmaking zei de activistische belegger Nelson Peltz zijn strijd met het bestuur te staken. Hij stuurde eerder aan op koerswijzigingen bij Disney die aandeelhouders meer rendement moeten opleveren.

Mattel kelderde net geen 11 procent. De prestaties van de speelgoedfabrikant, bekend van barbiepoppen en Hot Wheels-auto’s, vielen in het belangrijke feestdagenkwartaal tegen. Volgens topman Ynon Kreiz waren de economische omstandigheden in het laatste kwartaal van 2022 “uitdagender” dan verwacht.

PepsiCo klom bijna 1 procent. De frisdrank- en snackfabrikant profiteerde van hogere prijzen voor zijn bekende merken als Pepsi en Doritos en boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht.

Alphabet bleef kwakkelen en verloor ruim 4 procent. Het moederbedrijf van Google zakte woensdag bijna 8 procent na een tegenvallende presentatie van een nieuw AI-programma, genaamd Bard. Blunders tijdens die presentatie zorgden voor twijfels bij beleggers over de toekomst van de zoekmachine.

Investeerder Apollo zakte 7,4 procent na het nieuws dat een van zijn dochterbedrijven, internetconcern Yahoo, 20 procent van alle banen gaat schrappen. Die ingreep zou nodig zijn om de strategische koers te verleggen.

Autofabrikant General Motors sloot een exclusieve leveringsdeal voor chips met GlobalFoundries en eindigde 0,1 procent hoger. De koers van ExxonMobil (plus 0,4 procent) bleef min of meer onveranderd na het nieuws dat het olie- en gasconcern een eigen handelsdivisie wil opzetten, om zo te concurreren met vergelijkbare afdelingen van BP en Shell.

De euro was 1,0787 dollar waard, tegenover 1,0747 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 77,61 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 84,10 dollar per vat.