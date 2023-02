Meerderheid Nederlanders wil lonen met inflatie laten meestijgen

Een meerderheid van de Nederlanders zegt dat werkgevers meer moeten doen om het verlies aan koopkracht tegen te gaan. Ruim 60 procent van de mensen is van mening dat werkgevers de lonen mee moeten laten stijgen met de inflatie, zo blijkt uit enquête-onderzoek van ANP en Kieskompas.

Het afgelopen jaar ging de doorsnee-Nederlander er qua koopkracht behoorlijk op achteruit. De cao-lonen stegen vorig jaar met gemiddeld 3,2 procent, beduidend minder hard dan de consumentenprijzen. Die stegen afgelopen jaar met zo’n 10 procent.

Uit het enquête-onderzoek blijkt dat met name stemmers op linkse partijen vinden dat werkgevers de lonen mee moeten laten stijgen met de inflatie. Onder SP-stemmers wordt deze mening het breedst gedeeld: meer dan acht op de tien zijn voor een inflatiecorrectie. Ook onder GroenLinks en PvdA-stemmers is dat percentage met zo’n driekwart hoog. Onder stemmers van bijvoorbeeld het CDA en de VVD is dat percentage beduidend lager, maar vindt alsnog ongeveer de helft dat werkgevers de lonen moeten laten meestijgen.

Over de hele linie zijn meer dan zes op de tien volwassen Nederlanders het eens met de stelling. Een kwart van de respondenten is het zelfs ‘helemaal eens’ met het idee dat werkgevers de inflatie moeten corrigeren voor hun werknemers. Twee op de tien stellen het niet eens te zijn met dit idee, nog eens zo’n twee op de tien staan er neutraal in.

De afgelopen weken hebben verscheidene beroepsgroepen hun werk tijdelijk neergelegd uit protest tegen het uitblijven van loonsverhoging. Vorige week staakte de stadsreiniging van de gemeente Utrecht en ook in het streekvervoer wordt gestaakt. In beide sectoren gingen vakbonden niet akkoord met de door de werkgever voorgestelde loonsverhoging. Eind december riep DNB-president Klaas Knot werkgevers al op tot bredere en ruimere stijgingen. Hij noemde hierbij een gemiddelde stijging van 5 tot 7 procent. Het automatisch indexeren van de lonen, iets waar de FNV voor pleit, is volgens DNB echter geen goed idee. Dit zou kunnen leiden tot een loon-prijsspiraal, wat de inflatie juist verder omhoog kan stuwen.

Het enquête-onderzoek is uitgevoerd tussen 25 en 31 januari en werd ingevuld door een representatieve groep van bijna 5000 Nederlanders.