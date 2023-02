Rusland verlaagt olieproductie in reactie op westerse sancties

Rusland gaat zijn olieproductie volgende maand met ongeveer 5 procent verlagen. Met deze maatregel reageert vicepremier Alexander Novak op importverboden en prijsplafonds vanuit westerse landen, waardoor Moskou de opbrengsten van zijn olieproductie heeft zien slinken. Door deze productiebeperkingen zal de wereldwijde olieprijs waarschijnlijk stijgen.

Op deze manier houdt Rusland relatief meer geld over aan een kleinere olieproductie. Volgens Novak, die al eerder met deze maatregel had gedreigd, moet dit de “marktverhoudingen herstellen”. De olie-inkomsten van Rusland zijn fors teruggelopen door de lagere marktprijs. Ook moest Moskou zijn producten tegen hoge kortingen aanbieden omdat nog maar weinig landen de brandstof uit het land willen hebben vanwege de oorlog in Oekra├»ne.

De Russische verlaging van 500.000 vaten per dag in maart, op een dagelijkse productie van bijna 11 miljoen in de afgelopen maand, komt bovenop de productieverlaging van oliekartel OPEC+ van eind vorig jaar. Die inperking van 2 miljoen vaten per dag vanuit het samenwerkingsverband van olieproducerende landen blijft in stand tot eind dit jaar. Ook dit heeft een prijsopdrijvend effect.