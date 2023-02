Vakbonden gaan staken bij Douwe Egberts na verlopen ultimatum

Vakbonden FNV en CNV roepen personeel van koffieconcern Douwe Egberts op te gaan staken. Dat doen zij nadat een ultimatum vrijdag is verlopen. De bonden eisen onder meer dat de lonen van werknemers meestijgen met de inflatie, maar daar wil het koffiebedrijf niet aan tegemoetkomen.

De stakingen vinden volgens FNV vanaf zondagavond plaats in de twee Nederlandse fabrieken van Douwe Egberts, in Utrecht en Joure. Eerst leggen medewerkers van de vestiging in Utrecht voor 48 uur het werk neer, vanaf dinsdagochtend volgt het personeel dat werkt in Joure. In totaal werken er zo’n 1800 mensen op deze locaties.

Volgens FNV-bestuurder Adem Akdeniz hebben medewerkers “duidelijk aangegeven hoe ontevreden ze zijn met de loonsverhoging die het bedrijf hen dit jaar wil geven”. Dat zou gaan om 6 procent, aldus FNV.

CNV eist een loonsverhoging van 8 procent plus 100 euro. “Een redelijke reparatie van de inflatie”, noemt CNV-bestuurder Nyske Boelens dat. “Vooral die structurele 100 euro is belangrijk. Met name de onderste schalen hebben daar profijt van.” In hoeverre de acties van CNV aansluiten op die van FNV is nog niet duidelijk, daarover vindt nog overleg plaats binnen de bond.