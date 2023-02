Beurzen New York flink hoger in aanloop naar inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street namen weer wat meer risico in aanloop naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer dat dinsdag wordt gepubliceerd. Grote technologiebedrijven als Apple, Amazon, Microsoft en Facebook-eigenaar Meta Platforms stonden bij de winnaars, na de recente koersverliezen in de techsector.

Vorige week keerde de rentevrees nog terug op de aandelenmarkten nadat veel bestuurders van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve, onder wie voorzitter Jerome Powell, hadden gewaarschuwd dat de rente waarschijnlijk verder omhoog moet om de hardnekkige inflatie onder controle te krijgen. De inflatie koelt weliswaar af de laatste tijd, maar dat komt vooral door de gedaalde energieprijzen. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende energieprijzen niet worden meegenomen, blijft hoog.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,1 procent op 34.245,93 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 1,1 procent omhoog tot 4137,29 punten. De Nasdaq klom 1,5 procent tot 11.891,79 punten. De techgraadmeter daalde vorige week nog ruim 2 procent en leed daarmee het grootste weekverlies sinds december.

Apple, Amazon en Microsoft stegen tot 3,1 procent en Meta won 3 procent. Volgens zakenkrant Financial Times bereidt het moederbedrijf van Facebook een nieuwe ontslagronde voor. Die komt bovenop de 11.000 ontslagen die het bedrijf, dat ook achter Instagram en WhatsApp zit, in november aankondigde. Topman Mark Zuckerberg zei al dat hij van 2023 het jaar van de efficiƫntie wilde maken.

Het aandeel Ford Motor werd 2,8 procent hoger gezet. De Amerikaanse autofabrikant gaat samen met een Chinees bedrijf een nieuwe batterijfabriek bouwen in de staat Michigan. Daarmee is een investering van 3,5 miljard dollar gemoeid. De fabriek moet jaarlijks batterijen gaan maken voor 400.000 elektrische auto’s.

Kledingverkoper Ralph Lauren kreeg een koopadvies van analisten van Bank of America en profiteerde daarvan met een plus van 4 procent. De marktplaats voor vastgoed Zillow Group steeg 4,6 procent na een adviesverhoging door beleggingsadviseur Evercore ISI.

De euro was 1,0722 dollar waard, tegen 1,0712 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 79,31 dollar en Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 86,00 dollar per vat.