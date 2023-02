CNV: fabriek Douwe Egberts in Utrecht ligt stil door staking

Door een staking ligt de fabriek van koffieconcern Douwe Egberts in Utrecht sinds zondagavond stil, meldt vakbond CNV. De staking gaat hier nog tot dinsdagavond door en dinsdagochtend beginnen ook medewerkers van de fabriek in het Friese Joure met hun staking. Tot een koffietekort zal dit niet leiden, verwacht CNV-bestuurder Nyske Boelens. Er is volgens haar nog genoeg voorraad.

De vakbond schat in dat ongeveer honderd werknemers in Utrecht zich tot nu toe bij de staking aansloten. In totaal werken er zo’n 1800 mensen op de twee locaties.

Het moederbedrijf van Douwe Egberts, JDE Peet’s, zegt later met een reactie te komen. De actie werd vrijdag aangekondigd, nadat een ultimatum was verlopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer dat de lonen van werknemers meestijgen met de inflatie, maar daar wil het koffiebedrijf niet aan tegemoetkomen.