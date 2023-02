Europeanen driftig aan het oppotten, Amerikanen laten geld rollen

Europeanen blijven geld sparen door aanhoudende onzekerheden, terwijl Amerikanen hun dollars juist flink laten rollen, meldt kredietverzekeraar Allianz Trade na onderzoek. Ook Nederlanders blijven volgens de organisatie driftig oppotten.

“Het lijkt wel of corona nog voortduurt. Er is veel onzekerheid. Door de inflatie en de oorlog in Oekra├»ne dekken we ons in voor wat er allemaal nog komen gaat”, aldus Allianz. De Amerikanen zitten er juist heel anders in. “Zij voelen zich veilig, ver weg van de oorlog. Ook zij hebben tijdens corona flink gespaard. Maar afgelopen jaar konden ze de verleiding niet langer weerstaan en zijn ze weer ouderwets gaan consumeren”, concludeert de kredietverzekeraar.

Allianz verwacht, ondanks het enorme spaaroverschot in Europa, ook dit jaar geen consumptiestijging. In de Verenigde Staten is het spaaroverschot tegen het eind van dit jaar naar verwachting volledig opgebruikt. Volgens recente cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) is het totaal op betaal- en spaarrekeningen vorig jaar met 34,1 miljard euro toegenomen tot 562,5 miljard euro.