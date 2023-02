Leverancier studiematerialen Studystore staakt activiteiten

Studystore, leverancier van studiematerialen voor het mbo, hbo en wo, stopt per direct met al zijn activiteiten, waardoor 26 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Studystore uit Kampen is een van de grootste leveranciers van schoolmaterialen in Nederland.

In een verklaring stelt moederonderneming The Learning Network (TLN) dat er vorig jaar flinke problemen waren met leveringen van studiematerialen waardoor klantdoelstellingen niet waargemaakt konden worden. “Na het leverseizoen heeft Studystore alles in het werk gesteld om deze problemen op te lossen en de systemen klaar te maken voor correcte levering en communicatie. In januari, tijdens de leveringen voor het tweede semester, is gebleken dat de problemen onvoldoende te boven zijn gekomen en heeft de directie moeten besluiten om de Studystore-activiteiten definitief te staken.”

Volgens TLN zal Studystore “zijn uiterste best doen om bestellingen en annuleringen op een gedegen manier af te handelen”. Ook worden mogelijkheden onderzocht om delen van de Studystore-activiteiten over te dragen aan marktpartijen. Daarnaast treedt TLN-topvrouw Natascha van Nieuwenburg af.

TLN zal zich met zijn merken VanDijk en Studieshop.be nu volledig richten op leveranties en diensten voor het voortgezet onderwijs in Nederland en Belgiƫ, aldus een verklaring.