Topvrouw van Shell Nederland Marjan van Loon treedt terug

Topvrouw van Shell Nederland Marjan van Loon legt haar functie neer per 1 april. Frans Everts zal haar werkzaamheden overnemen. Hij is al lange tijd werkzaam voor het olieconcern. Momenteel is hij onder meer verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie binnen Shell.

Everts werkt al 33 jaar voor Shell, in uiteenlopende rollen over de hele wereld. Hij zegt in zijn nieuwe rol verder te willen werken aan de energietransitie. “Wij hebben de kennis en de expertise om te investeren in oplossingen. Maar we kunnen het niet alleen. Samen met partners willen we schonere energie bereikbaar maken voor heel Nederland.”

Van Loon stond zeven jaar aan het roer van Shell Nederland, in totaal werkte zij 34 jaar voor het bedrijf. “Ik ben echt heel trots op wat we in de afgelopen jaren in Nederland hebben neergezet. We hebben Nederland dagelijks voorzien van energie, en steeds vaker is dat schonere energie”, meldt Van Loon, die het bedrijf zal verlaten.

Onder Van Loon schaarde Shell zich naar eigen zeggen als eerste grote concern achter het Klimaatakkoord. Daarvoor besloot Shell voor ongeveer 6,5 miljard euro te investeren in de energietransitie. Ook werden verschillende fabrieken gebouwd voor schonere brandstoffen, zoals biobrandstof en waterstof. Recent kreeg Shell nog een vergunning voor de bouw van een windpark op de Noordzee.

Van Loon beleefde ook een aantal turbulente jaren als hoofd van de Nederlandse tak van Shell. Zo was er in 2018 politieke verontwaardiging over een overeenkomst tussen Shell en de Belastingdienst rondom het betalen van dividendbelasting. De afspraken werden gemaakt toen het bedrijf zijn Nederlandse en Britse moedermaatschappijen samenvoegde. Door voortaan dividend uit te keren via een trust op het Kanaaleiland Jersey, voorkwam het olie- en gasbedrijf dat mensen die voorheen aandelen in de Britse tak hadden dividendbelasting in Nederland verschuldigd zouden zijn.

Van Loon noemde dat destijds “incorrect” en “totale onzin”. Volgens haar was Shell daarover altijd transparant geweest in jaarverslagen. Ook voerde zij aan dat door deze overeenkomst het hoofdkantoor van Shell in Nederland stond, wat volgens haar veel voordelen voor de Nederlandse economie opleverde.

Maar onder Van Loon, geboren in het Brabantse Helmond, verhuisde het hoofdkantoor van Shell uiteindelijk naar het Verenigd Koninkrijk. Daarmee werd het concern op papier volledig Brits. Als gevolg van die verhuizing verloor het toenmalige ‘Royal Dutch Shell’ zijn koninklijke predicaat, dat sinds het einde van de negentiende eeuw aan het olie- en gasconcern verbonden was.