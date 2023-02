Unilever sterkste stijger in hogere AEX-index

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten. Levensmiddelenconcern Unilever was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak. Ook chipbedrijf Besi stond bij de winnaars dankzij een positief analistenrapport van ING.

De AEX eindigde met een plus van 1,4 procent op 762,64 punten. De MidKap ging 0,3 procent vooruit tot 1021,27 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs lieten koerswinsten tot 1,2 procent zien.

Unilever klom 3,2 procent, gevolgd door techinvesteerder Prosus die er 2,4 procent aan beurswaarde bij kreeg. Besi won ook 2,4 procent. ING verhoogde het koersdoel en handhaafde het koopadvies voor Besi. De staartgroep in de hoofdindex op Beursplein 5 werd gevormd door supermarktconcern Ahold Delhaize, verfproducent AkzoNobel en verzekeraar Aegon met minnen tot 0,3 procent.

In de MidKap was laadpalenfabrikant Alfen, die woensdag met cijfers komt, koploper met een plus van 2,7 procent. Fitnessketen Basic-Fit volgde met een winst van 2,2 procent. Kunstmestproducent OCI, die dinsdag de boeken opent, won 2 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam wist iets te herstellen van de forse daling op vrijdag met een winst van 0,8 procent. Hekkensluiter bij de middelgrote fondsen was flitshandelaar Flow Traders (min 3,2 procent).

Op de beurs in Stockholm was Saab een opvallende stijger met een plus van ruim 7 procent. De Zweedse fabrikant van onder meer gevechtsvliegtuigen ging vrijdag ook al fors omhoog na sterke cijfers. Saab profiteert net als andere defensiebedrijven van de hogere militaire uitgaven van overheden vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall werd 1,4 procent hoger gezet in Frankfurt. Airbus, dat ook een defensietak heeft, won 1,8 procent in Parijs en het Britse defensieconcern BAE Systems klom 1,6 procent in Londen.

De olieprijzen daalden na de opmars vorige week. Die stijging volgde op de aankondiging van Rusland om minder olie te gaan produceren als reactie op westerse sancties. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 79,33 dollar en Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 86,05 dollar per vat.

De euro was 1,0712 dollar waard, tegen 1,0672 dollar op vrijdag.