Webshop V&D snijdt in productaanbod om concurrentie aan te kunnen

Onlinewarenhuis V&D gaat over op een nieuwe strategie om de concurrentie met grote webwinkels als Wehkamp en Zalando beter aan te kunnen. Zo verdwijnen onder meer hobbyspullen, beautyproducten en elektronica binnenkort uit het assortiment van de bekende winkel. V&D gaat meer inzetten op kleding, schoenen en interieur, naar eigen zeggen omdat de consument in tijden van hoge inflatie hier wél behoefte aan blijft houden.

Wehkamp en ook bol.com richten zich op een breder scala aan producten, maar voor V&D werkte dit niet goed genoeg. Ook onder meer speelgoed, films en rugzakken verdwijnen op korte termijn uit de webwinkel. “Het is allemaal wat onzekerder, mensen worden voorzichtiger en gaan niet allemaal dingen kopen die ze niet echt nodig hebben”, stelt een woordvoerder. V&D gaat terug naar “productgroepen die van oudsher de kracht van het warenhuis waren”.

V&D zegt dat de consument het afgelopen jaar prijsbewuster is geworden door de forse inflatie. Daarom gaat het warenhuis ook vaker merken in de uitverkoop doen.

Sinds het aanvankelijk failliete V&D in 2018 overging op alleen online, groeide het warenhuis naar eigen zeggen sterk. Maar in het afgelopen jaar kwam daar verandering in, volgens V&D-directeur Alexander van Slooten omdat “na corona consumenten weer meer voor fysieke winkels kozen waardoor marktbreed de onlineomzetten scherp terugvielen”. In 2021 had het bedrijf een omzet van ruim 12 miljoen euro.

De voor vele mensen bekende warenhuisketen V&D werd eind 2015 failliet verklaard. De fysieke winkels kwamen niet meer terug, maar online kunnen mensen al wel weer een paar jaar bestellingen plaatsen.