CBS-econoom: het kan niet op voor de economie

“Het kan voorlopig even niet op voor de Nederlandse economie.” Die conclusie trekt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na sterke cijfers van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt.

De sterke groei van de economie noemt hij verrassend. “Tot voor kort gingen we uit van een mogelijke recessie, al kwamen er de laatste tijd wel wat positievere verhalen.” Toch had Van Mulligen een groei met 0,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal ook niet verwacht. Maar de groei was er over de hele breedte van de economie. “Het waren niet alleen consumentenuitgaven of de export die stegen.”

Dat consumenten meer uitgaven, kwam volgens Van Mulligen onder meer door de nog altijd sterk draaiende arbeidsmarkt. “Er kwamen vorig jaar 441.000 banen bij. Die mensen hebben dus meer geld te besteden.”

Bovendien deed Nederland het beter dan veel omliggende landen. “Tijdens de coronapandemie was de steun ruimhartig”, geeft Van Mulligen aan. “Dat effect is wel uitgewerkt, maar we gaan op dezelfde voet door.” Een mogelijke verklaring kan zijn dat Nederland minder afhankelijk is van China dan bijvoorbeeld Duitsland. In het Aziatische land werd door strenge coronamaatregelen de economie flink geremd.

Ondanks alle positieve berichten en de geweken angst voor een recessie zijn er ook nog veel onderliggende problemen, weet Van Mulligen. “De inflatie blijft hoog en de oorlog in Oekra├»ne is voorlopig nog niet voorbij”, aldus de hoofdeconoom van het CBS. “Maar China heropent en dat kan de wereldeconomie weer vooruit helpen.”