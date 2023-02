Natuur & Milieu vindt klimaatdoel trucks en bussen niet ambitieus

Het nieuwe klimaatdoel voor zware voertuigen van de Europese Commissie is volgens Natuur & Milieu “rijkelijk laat”. Als pas in 2040 de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens en bussen 90 procent lager ligt dan in 2019, zoals het dagelijks bestuur van de EU voorstelt, gaat het volgens de milieuorganisatie niet lukken om de sector klimaatneutraal te maken in 2050.

“Trucks zijn namelijk gemiddeld 21 jaar op de weg”, reageert directeur Marjolein Demmers. Volgens haar is het ook helemaal niet nodig om te wachten. Ze wijst op een TNO-onderzoek waarin werd geconcludeerd dat het voor bijna alle vrachtwagens in 2035 al haalbaar is om te worden vervangen door trucks die op waterstof of elektriciteit rijden. In de praktijk komt een uitstootverlaging van 90 procent daarop neer.

“Het tegengaan van klimaatverandering vereist echt meer ambitie”, aldus Demmers in een verklaring.