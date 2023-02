Elon Musk wil eind 2023 nieuwe topman voor Twitter

Elon Musk wil tegen het einde van dit jaar een opvolger vinden om het roer van hem over te nemen bij het socialemediabedrijf Twitter. Musk, die sprak via een videoverbinding op de World Government Summit in Dubai, zei verder dat hij de berichtendienst eerst financieel wil stabiliseren voordat hij de teugels aan een nieuwe leider zal overdragen.

Musk verklaarde eerder deze maand dat het directe risico op een faillissement van Twitter is afgewend. Volgens hem zou de lijn naar een break-even resultaat, het punt waarop een bedrijf geen verlies meer draait maar ook nog geen winst behaalt, inmiddels zijn ingezet.

De miljardair, die Twitter eind oktober voor 44 miljard dollar in handen kreeg, noemde de afgelopen maanden al “extreem zwaar”. Hij was namelijk niet alleen bezig met een grote reorganisatie bij Twitter, waarbij hij ongeveer de helft van het personeel ontsloeg, maar had ook nog de dagelijkse leiding bij de fabrikant van elektrische auto’s Tesla en bij ruimtevaartbedrijf SpaceX.

De aandeelhouders van Tesla zullen blij zijn als Musk de dagelijkse leiding bij Twitter uit handen zal geven. Die vinden namelijk dat hij te veel tijd besteedt aan het socialemediabedrijf. Ook heeft Musk voor miljarden aan Tesla-aandelen verkocht om de overname van Twitter te financieren.