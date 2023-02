Samsung steekt geld in vruchtbaarheidsapp voor slimme horloges

Elektronicaconcern Samsung investeert in een vruchtbaarheidsapp om deze binnenkort toe te voegen aan de Galaxy-smartwatches. De Zweedse app, Natural Cycles, haalde bij de investeringsronde in totaal 7 miljoen dollar op. Een deel van dat geld kwam van Samsung. Oprichter van de app Raoul Scherwitzl wilde tegenover Bloomberg niet kwijt hoeveel het Zuid-Koreaanse elektronicabedrijf precies bijdroeg.

Via de lichaamstemperatuur houdt de applicatie bij wanneer de gebruiker vruchtbaar is of juist niet. De app heeft al meer dan 2 miljoen gebruikers. Scherwitzl meldt dat het bedrijf achter Natural Cycles zocht naar “strategische partners” om het aantal meetopties uit te breiden. Naar verwachting komt het programma in het tweede kwartaal van dit jaar op de Galaxy Watch5. Samsungs rivaal Apple kwam al in september met een eigen zogeheten ovulatietracker voor zijn Apple Watches.