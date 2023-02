Forse stijging in claimbetalingen door problemen in luchtvaart

Claimorganisaties hebben afgelopen jaar tientallen miljoen euro’s meer proberen terug te krijgen bij luchtvaartmaatschappijen dan in 2019, het laatste ‘normale vliegjaar’ voor de coronacrisis. Dit komt door de problemen die personeelstekorten op Schiphol en bij maatschappijen zelf veroorzaakten. De grote speler Vlucht-vertraagd.nl kreeg tijdens het zomerseizoen van zo’n 130.000 passagiers een claim, twee tot drie keer meer dan in 2019. Dit terwijl het aantal vluchten nog een stuk lager lag.

De compensatieverzoeken bij Vlucht-vertraagd.nl, naar eigen zeggen marktleider, hadden een waarde van 40 miljoen euro. Daarvan is iets meer dan de helft nu uitgekeerd. De cijfers gaan over alle claims die Nederlandse reizigers deden van april tot en met oktober, ongeacht de luchthaven waarvandaan ze vlogen. Directeur Tom van Bokhoven zegt echter dat het grootste deel van deze melders ofwel op Schiphol landde of daarvandaan vertrok.

Concurrent EUclaim noemt zichzelf ook de marktleider. Bij deze hulpdienst meldden zich bijna 83.000 reizigers tussen april en oktober, het zomerseizoen in de luchtvaart, met een probleem op hun vlucht van of naar Schiphol. Dit was goed voor een bedrag van 30 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft is opgelost. “Voor het overige deel moeten we nog naar de rechter omdat de maatschappijen het er niet mee eens zijn”, aldus vluchtanalist Paul Vaneker. In dezelfde periode in 2019 kwam dit bedrag uit op 20 miljoen euro.

De eventuele compensatie voor tijdsverlies kan bij langeafstandsvluchten oplopen tot 600 euro en komt bovenop het vergoeden van kosten voor eten en een overnachtingsplek. Die kosten moet een maatschappij hoe dan ook vergoeden in geval van annulering of vertraging van meer dan drie uur. De claimclubs helpen reizigers tegen betaling met hun verzoek om compensatie.

Deze claims gaan over vertragingen of annuleringen die veroorzaakt zijn door de maatschappijen zelf. Voor zaken waar Schiphol schuld aan had, bijvoorbeeld reizigers die hun vlucht misten door de lange wachtrijen, was een speciaal compensatiefonds. Schiphol keerde daar 5 miljoen euro voor uit aan 6000 (groepjes) reizigers die zich hadden gemeld, zei de luchthaven vrijdag.