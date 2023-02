Vietnamese fabrikant voor Nike en Adidas schrapt 6000 banen

Een van de grootste schoenenfabrikanten van Vietnam, die onder meer sportschoenen maakt voor grote merken als Nike en Adidas, wil duizenden werknemers ontslaan. De ontslagronde is het gevolg van een sterke terugval in het aantal bestellingen, meldt persbureau AFP op basis van een document van de arbeidsafdeling van Ho Chi Minh-stad, het voormalige Saigon.

PouYuen Vietnam, een onderdeel van de in Taiwan gevestigde Pou Chen Group, zal volgens de lokale autoriteiten aan het einde van de maand 3000 fabrieksarbeiders ontslaan en de contracten van 3000 anderen niet verlengen vanwege de “zeer beperkte productieorders in 2023”. PouYuen is de grootste werkgever van Ho Chi Minh-stad, het commerciële centrum van Vietnam, met ongeveer 50.000 werknemers.

De ontslagen komen nadat PouYuen eind vorig jaar al 20.000 van zijn werknemers op betaald verlof had gezet. Volgens het document zullen de ontslagen fabrieksarbeiders worden doorbetaald totdat ze een werkloosheidsuitkering ontvangen.

Vietnam is een van de grootste exporteurs van kleding, schoeisel en meubelen ter wereld en wordt zwaar getroffen door de crisis van de kosten van levensonderhoud in grote afzetmarkten als Europa en de Verenigde Staten. Ook in andere delen van de wereld staat de koopkracht van consumenten onder druk door de hoge inflatie.

Volgens het ministerie van Arbeid verloren vorig jaar in Vietnam meer dan 630.000 werknemers hun baan of werden hun uren gekort. In het laatste kwartaal van 2022 daalden de bestellingen vanuit de VS met 30 tot 40 procent en vanuit Europa met 60 procent in vergelijking met een jaar eerder, volgens gegevens van het nationale vakbondscentrum in Vietnam.