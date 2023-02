CNV: opnieuw stakingen bij koffiefabrieken Douwe Egberts

Bij de fabrieken van koffie- en theeconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts en Pickwick, in Utrecht en Joure wordt opnieuw gestaakt. Na de twee stakingsdagen van afgelopen week leggen medewerkers nu komende woensdag, donderdag en vrijdag het werk neer, meldt vakbond CNV. De staking start woensdagochtend om 06.00 uur.

Het conflict tussen JDE Peet’s en zijn medewerkers ontstond tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao, die met terugwerkende kracht per 1 januari moet ingaan. Hoewel vakbonden en werkgever het op veel punten eens konden worden, lukte dat niet op het gebied van loon. “Wij willen een concreet nieuw bod. Zolang dat niet komt, gaan wij door met onze acties”, zei bestuurder Jikkie Aalberts van CNV Vakmensen. In totaal werken er zo’n 1800 mensen op de twee locaties.

Volgens Aalberts eisen de leden een structurele loonsverhoging voor iedereen van 8 procent plus 100 euro. De koffie- en theeproducent vindt dat echter te gortig en wil niet verder gaan dan een gemiddelde loonsverhoging van ruim 6 procent plus eenmalig 500 euro.

Ook merkt de CNV-bestuurder op dat leidinggevenden van JDE Peet’s de druk op de stakers opvoeren, waarbij ze zwarte scenario’s schetsen om werknemers bang te maken. Bijvoorbeeld dat het werk naar het buitenland wordt verplaatst als ze doorgaan met staken.