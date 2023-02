Duitsland praat met TenneT over aankoop Duitse activiteiten

De Duitse regering is in gesprek met TenneT om de Duitse activiteiten van de Nederlandse netbeheerder te kopen. De overnameprijs ligt daarbij tussen de 20 miljard en 25 miljard euro, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. De onderhandelingen met het door de Nederlandse overheid gecontroleerde TenneT zouden volgens de bronnen enkele maanden kunnen duren.

TenneT meldde eerder deze maand al een mogelijke verkoop van zijn Duitse activiteiten aan de Duitse staat te onderzoeken. TenneT beheert momenteel het Nederlandse hoogspanningsnet en een deel van het Duitse hoogspanningsnet. Vanwege de energietransitie geeft zowel de Duitse als de Nederlandse overheid er echter de voorkeur aan om de eigen elektriciteitsnetten zelf in eigendom te hebben en te financieren. De Nederlandse staat is de enige aandeelhouder van TenneT.

De Duitse regering is van plan de aankoop van de Duitse activiteiten van TenneT te financieren zonder extra overheidsschuld aan te gaan. Volgens de ingewijden zal in plaats daarvan geld worden geleend via de door de staat gerunde KfW bank. Woordvoerders van TenneT en de Duitse overheid wilden tegenover Bloomberg geen commentaar geven op de onderhandelingen.

Duitsland werkt hard aan het veiligstellen van betaalbare stroom in het land na het wegvallen van de Russische gasleveringen door de oorlog in Oekraïne. Het land wil ook het gebruik van fossiele brandstoffen sterk terugdringen en in 2045 klimaatneutraal zijn. Dat vergt een enorme en kostbare uitbreiding van het elektriciteitsnet om de industriële kerngebieden in het zuiden van het land te koppelen met schone energiebronnen elders.