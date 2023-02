Microsoft en Nintendo sluiten deal over spel Call of Duty

Techbedrijf Microsoft heeft een deal gesloten met het Japanse gamesconcern Nintendo over het spel Call of Duty. Dat zal de komende tien jaar beschikbaar worden voor Nintendo-spelcomputers. Bovendien verschijnen nieuwe spellen uit die reeks op dezelfde dag als de versies voor Microsofts spelcomputer Xbox. De deal geldt alleen als Microsoft Activision Blizzard, dat Call of Duty maakt, mag overnemen.

Met de deal wil Microsoft laten zien dat de overname van gamesbedrijf Activision Blizzard niet leidt tot minder concurrentie in de sector. Die aankoop, waar de Xbox-maker 69 miljard dollar voor overheeft, is nog allerminst zeker. De Amerikaanse toezichthouder FTC wil die via de rechter tegenhouden, terwijl de Britse waakhond al heeft gezegd dat de keuze voor consumenten erdoor wordt verminderd. Ook de Europese Commissie is bezig met een diepgravend onderzoek, waar in de komende maanden een beslissing uit moet komen.

Eerder zei Microsoft ook al Call of Duty beschikbaar te willen maken voor andere platformen. Maar Sony, de maker van de PlayStation-spelcomputer, schaarde zich toch bij de critici van de deal. De PlayStation is de grootste concurrent van de Xbox. Nintendo’s belangrijkste spelcomputer de Switch is meer gericht op mensen die af en toe een spelletje spelen dan op de fanatieke gamers.