Alibaba en Nvidia stijgen op hoger Wall Street na resultaten

Alibaba en Nvidia behoorden donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba, dat ook een notering heeft op Wall Street, boekte in het laatste kwartaal van 2022 aanzienlijk meer winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het bedrijf sneed afgelopen jaar flink in de kosten en ontsloeg duizenden werknemers. Het aandeel werd 4,5 procent hoger gezet.

Ook de resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia (plus 12 procent) vielen in de smaak bij beleggers. Het bedrijf dat videokaarten en chipsets maakt voor moederborden en mobiele apparaten presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook de omzetprognose voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien. Topman Jensen Huang verwacht daarnaast te profiteren van de opkomst van chatbots als ChatGPT, die gebruiken maken van kunstmatige intelligentie (AI), waar Nividia ook chips voor ontwikkelt.

Daarnaast werd voorbeurs bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 2,7 procent is gegroeid. Dat is minder dan het eerder gemelde groeicijfer van 2,9 procent. Ook bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering licht is gedaald.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 33.187 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4021 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,1 procent vooruit tot 11.629 punten.

Moderna verloor 2,3 procent. Het biotechnologiebedrijf zag de winst in het afgelopen kwartaal met 68 procent dalen vanwege de afnemende vraag naar zijn coronavaccin.

EBay daalde 5,7 procent. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen heeft last van teruglopende uitgaven van klanten en zag de omzet afgelopen kwartaal dalen. Eerder deze maand kondigde het bedrijf al aan ongeveer 4 procent van het personeel te ontslaan om kosten te besparen.

Lucid ging ruim 13 procent onderuit. De fabrikant van elektrische voertuigen boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Analisten van Bank of America verlaagden hun advies voor het aandeel na de tegenvallende resultaten.

Datingapp Bumble steeg 6,6 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Bath & Body Works zakte 2,1 procent ondanks meevallende resultaten. De verkoper van verzorgingsproducten kwam echter met teleurstellende verwachtingen voor dit jaar.

De euro was 1,0597 dollar waard, tegenover 1,0603 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 75,44 dollar per vat. Brentolie steeg 1,9 procent in prijs tot 82,09 dollar per vat.