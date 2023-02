Beleggers op Damrak verwerken stroom aan cijferberichten

Beleggers hebben donderdag weer een grote hoeveelheid jaar- en kwartaalberichten te verwerken gekregen van beursgenoteerde bedrijven in Amsterdam. Onder andere maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en bodemonderzoeker Fugro kwamen met resultaten. Elders in Europa presenteerden herverzekeraar Munich Re en telecomconcern Deutsche Telekom hun cijfers.

SBM Offshore meldde resultaten die in lijn waren met de eigen verwachtingen. De omzet steeg met bijna de helft, vooral dankzij de prestaties van het onderdeel dat drijvende boorplatformen maakt voor de olie-industrie. Bij Fugro stuwden juist de investeringen in windmolenparken op zee de omzet, die 15 procent steeg. De nettowinst nam ook iets toe.

Ook ForFarmers kwam met jaarcijfers naar buiten. De omzet van het veevoerbedrijf steeg door prijsverhogingen hard, terwijl de hoeveelheid verkocht veevoer daalde doordat varkenshouders in Europa moeite hebben winst te maken op hun vlees. Van Lanschot Kempen meldde een lagere winst, doordat het een eenmalige last moest nemen in verband met een overname. De provisie- en rente-inkomsten stegen wel.

De verkoper van specialistische metalen AMG boekte in het slotkwartaal een dubbel zo hoog bedrijfsresultaat als een jaar eerder. In heel 2022 bereikten de omzet, kasstroom en brutowinst een recordhoogte door de goede verkopen van lithium, een belangrijk materiaal voor elektrische auto’s. Ook industrieel concern Aalberts opende de boeken.

DSM trad met ander nieuws naar buiten. De Europese Commissie is akkoord met de fusie met het Zwitserse Firmenich, een andere producent van voedingsingrediënten. De samensmelting wacht nog op goedkeuring uit India. Telecombedrijf KPN beweegt mogelijk op een adviesverlaging bij Berenberg. Aandelen van ASMI, een toeleverancier voor de chipsector, kunnen reageren op een nieuw koopadvies bij Citi.

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis maakte een nieuwe samenwerking bekend met de Canadese start-up Niricson. Van dat bedrijf gebruikt Arcadis voortaan technologie voor de inspectie van bruggen in onder andere de Verenigde Staten.

Woensdag sloot de AEX-index licht in de min op 756,63 punten en de MidKap zakte 0,8 procent tot 1017,05. In New York leverden de aandelenbeurzen hun eerdere winsten in na de publicatie van de notulen van de Fed, waaruit bleek dat beleidsmakers in de VS voor meerdere rentestappen zijn.

De euro was 1,0618 dollar waard, tegenover 1,0603 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 74,19 dollar per vat, Brentolie steeg ook 0,4 procent in prijs tot 80,89 dollar per vat.