Fossielvrij NL dient klacht in over video klimaatbeleid ING

Milieuorganisatie Fossielvrij NL heeft donderdag een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over een video van ING over het klimaatbeleid van de bank. Volgens Fossielvrij NL is de video misleidend omdat ING ook investeert in fossiele bedrijven maar dit niet laat zien in het filmpje.

In de video van afgelopen oktober legt ING uit wat de bank doet tegen klimaatverandering. Zo zegt de bank 100 procent duurzame energie te gebruiken en miljarden euro’s te steken in groene projecten en bedrijven wereldwijd. De bank deelde het filmpje op zijn website en op social media.

De video zet kijkers op het verkeerde been, zegt Hiske Arts, campagnevoerder bij Fossielvrij NL. “De kijker zal op basis van deze video niet verwachten dat ING nog steeds met miljarden fossiele bedrijven financiert. ING draagt met de financieringen juist bij aan de verhitting van de aarde.”

Non-profitorganisatie ShareAction heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar hoeveel geld grote Europese banken pompen in fossiele brandstoffen zoals olie en gas. ING stopte er volgens het rapport 12,6 miljard dollar in tussen 2016 en 2021.

ING kon nog niet direct reageren.