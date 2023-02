Justitie VS komt met meer aanklachten tegen oprichter cryptobeurs

De Amerikaanse justitie verdenkt FTX-oprichter Sam Bankman-Fried van nog meer misdaden. De openbaar aanklagers in New York verhoogden het aantal aanklachten tegen de voormalige baas van de cryptobeurs. Bankman-Fried, die al verdacht werd van fraude, heeft ook geprobeerd politici met donaties te beïnvloeden, stellen de aanklagers. Die politici moesten dan voor FTX gunstige wetgeving regelen. Maar de donaties voldeden niet aan de regels die daarvoor gelden.

FTX ging vorig jaar failliet. Toen veel klanten van de beurs hun cryptomunten wilden inwisselen voor dollars, bleek de beurs niet over genoeg geld te beschikken. FTX had de klantentegoeden aan investeringsfonds Alameda, dat van dezelfde eigenaren was, gegeven om te investeren. Maar dat betekende dat het geld niet direct vrij kon worden gemaakt.

In totaal zijn er nu twaalf aanklachten tegen Bankman-Fried. De ex-miljardair is op borgtocht vrij en verblijft in het huis van zijn ouders in Californië. Twee van zijn naaste medewerkers hebben al schuldig gepleit en werken mee met de aanklagers. Bankman-Fried blijft volhouden onschuldig te zijn.