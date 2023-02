VodafoneZiggo verliest weer klanten met vaste internetaansluiting

Telecomaanbieder VodafoneZiggo blijft particuliere klanten voor vaste tv-, telefoon- en internetaansluitingen verliezen. In de laatste drie maanden van 2022 zegden per saldo 1700 klanten hun abonnement voor deze diensten op. Dat kon het fusiebedrijf van Vodafone en Ziggo maar voor een deel goedmaken met hogere opbrengsten uit mobiele abonnementen en zakelijke pakketten, waardoor de omzet daalde.

VodafoneZiggo zelf wijst erop dat het verlies van klanten met vaste internetaansluitingen minder hevig is dan een jaar eerder, toen er per saldo 15.500 vertrokken. Een kortingsactie om klanten te lokken zou daarbij hebben geholpen. Internet en telefonie per smartphone leverden het bedrijf wel weer wat meer op, mede dankzij hogere prijzen en roamingopbrengsten door buitenlandse reizigers in Nederland. Het hardst groeide de zakelijke afdeling van VodafoneZiggo, die profiteerde van de blijvend grote vraag naar telecompakketten voor mensen die vanuit huis werken.

Alles bij elkaar daalde de omzet in het vierde kwartaal 1,1 procent tot iets meer dan 1 miljard euro. De aangepaste winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen daalde even sterk tot 477,6 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 7,6 miljoen euro, tegenover een verlies van 90,7 miljoen euro een jaar eerder. Dat had onder andere te maken met waardestijgingen van derivaten.

Voor het komende jaar verwacht VodafoneZiggo een verslechtering van de winstgevendheid. Dat komt vooral doordat het bedrijf op veel hogere energiekosten rekent. Vorig jaar wist de telecomaanbieder de hogere kosten nog op te vangen met besparingen en een prijsverhoging in juli. Dat zal in 2023 maar deels mogelijk zijn, verwacht topman Jeroen Hoencamp.