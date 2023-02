IMCD en Besi onderaan in licht hogere AEX, Randstad op kop

Chemicaliƫndistributeur IMCD en chipbedrijf Besi waren vrijdag de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. De recordresultaten van IMCD in 2022 konden beleggers niet bekoren en het aandeel werd 2,5 procent lager gezet. Besi, dat eerder deze week nog ruim 10 procent won dankzij goed ontvangen jaarcijfers, moest het ook ontgelden en verloor eveneens 2,5 procent.

In de MidKap vielen de resultaten van Galapagos niet in de smaak bij beleggers. De biotechnoloog zag de omzet afgelopen jaar licht stijgen dankzij de verkopen van zijn ontstekingsremmer Jyseleca, maar zakte dieper in de rode cijfers. Het aandeel daalde dik 3 procent en tikte even het laagste koersniveau in zeven jaar aan. Galapagos was daarmee de grootste verliezer bij de middelgrote bedrijven in Amsterdam.

De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend. Beleggers wachten vooral op de favoriete maatstaf voor de inflatie van de Amerikaanse Federal Reserve, die later vrijdag naar buiten wordt gebracht. Die geeft mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen van de centrale bank. Bij een afkoelende inflatie zou de Fed mogelijk spoedig kunnen stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie af te remmen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 757,96 punten onder aanvoering van uitzender Randstad (plus 1,4 procent). De MidKap klom 0,4 procent tot 1017,52 punten. De beurs in Londen won 0,3 procent en Parijs bleef ongewijzigd. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent, na een sterker dan verwachte krimp van de Duitse economie in het laatste kwartaal van 2022. De kans op een recessie in de grootste economie van Europa is daardoor toegenomen.

In de MidKap toonde Aalberts (plus 3,2 procent) herstel. Het industrieel verloor een dag eerder nog 5 procent na publicatie van de jaarcijfers. BASF zakte bijna 6 procent in Frankfurt. Het Duitse chemieconcern dook vorig jaar in de rode cijfers en gaat 2600 banen schrappen om kosten te besparen nu het niet langer gebruik kan maken van goedkoop Russisch gas.

Het Franse bouwmaterialenconcern Saint-Gobain steeg 5,5 procent in Parijs na een recordomzet in 2022. In Londen verloor IAG ruim 4 procent. Het moederconcern van British Airways, Aer Lingus, Iberia en Vueling boekte afgelopen jaar weer winst dankzij het sterke herstel van de coronacrisis. Ook neemt IAG de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa over.

De euro was 1,0590 dollar waard, tegenover 1,0592 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 76,18 dollar per vat. Brentolie werd ook 1,1 procent duurder, op 83,10 dollar per vat.