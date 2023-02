Allianz: grote toename Duitse faillissementen treft ook Nederland

De grote stijging van faillissementen in Duitsland is ook voor Nederland slecht nieuws, waarschuwt kredietverzekeraar Allianz Trade. Uit onderzoek van de verzekeraar komt naar voren dat het aantal bedrijven dat vorig jaar in Duitsland failliet is gegaan het sterkst is gestegen sinds de kredietcrisis in 2008.

Met name aan het einde van 2022 ging het hard, en ook voor dit jaar wordt een stijging van het aantal faillissementen verwacht. Zo steeg het aantal bedrijven dat de deuren sloot met 19,5 procent in de laatste drie maanden van vorig jaar. Voor dit jaar verwacht Allianz Trade een stijging van 15 procent. Daarmee liggen de ramingen van de kredietverzekeraar boven het niveau van voor de coronacrisis.

De verslechterde economische omstandigheden zullen ook Nederland niet sparen, legt hoofd risicoanalyse Benelux bij Allianz Trade Johan Geeroms uit. “We proberen ons hier te onttrekken aan de mogelijke recessie maar Duitsland zit ons in de weg. We zijn sterk afhankelijk van onze oosterburen, onze belangrijkste handelspartner. Het is niet alleen de grootste afzetmarkt voor Nederlandse goederen, maar ook halen we er de meeste producten.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende eerder al dat een vijfde van de Nederlandse export in 2020 voor Duitsland bestemd was. Daarmee is een waarde gemoeid van zo’n 100 miljard euro. De import was daarnaast goed voor 90 miljard euro, waarmee Duitsland goed is voor ongeveer een zevende van alle goederen die Nederland binnenkomen.

“We zien enig herstel in de dienstensector, maar de Duitse industrie gaat nog steeds achteruit”, zegt Geeroms. “Wij rekenen voor komend half jaar nog steeds op een industriële recessie in Duitsland. Met na de zomer een licht herstel. Overall wordt het economisch gezien een verloren jaar. Daarna zal ook 2024 niet geweldig zijn.” Met name de bouw, groothandel en transport en opslag zijn volgens Geeroms kwetsbare sectoren, als gevolg van de gestegen energie- en inkoopprijzen.

Voor het weekend meldde het Duitse federale statistiekbureau Destatis al dat de economie in het laatste kwartaal van 2022 sterker was gekrompen dan verwacht. In de voorlopige cijfers werd uitgegaan van een krimp van 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal; dat blijkt nu 0,4 procent te zijn. Daarmee neemt de kans op een recessie toe.