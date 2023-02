FNV: aantal klagers over zwaar bagagewerk Schiphol verdubbeld

Gedupeerden van de slechte arbeidsomstandigheden bij bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol hebben zich de afgelopen weken massaal gemeld bij vakbond FNV. De belangenbehartiger kondigde twee weken geleden aan een collectieve rechtszaak te starten namens de werknemers om op grote schaal een schadevergoeding te krijgen voor het te zware werk. Sinds die aankondiging meldden zich ongeveer zeshonderd extra slachtoffers bij de vakbond met fysieke klachten aan bijvoorbeeld de rug en nek, waardoor het totaal nu meer dan is verdubbeld tot ruim duizend.

Dit eerste meldpunt, waar medewerkers moesten aangeven waar ze hebben gewerkt en welke klachten ze hebben, is inmiddels gesloten. Gedupeerden krijgen nu gelijk het verzoek om een verdiepende vragenlijst in te vullen, die FNV gebruikt om informatie voor de rechtszaak te verzamelen. Tot nu toe werkten 150 mensen de volledige vragenlijst af, met daarin ook vragen over bijvoorbeeld overgewicht en of iemand heeft gerookt.

Uit de mensen die de vragenlijst invullen worden voorbeelden gekozen die onderdeel worden van de rechtszaak. Die moet als precedent gaan gelden voor andere gevallen. De vakbond geeft (oud-)medewerkers nu een paar maanden de tijd om de vragenlijst in te vullen. “Want het is best een flinke zit”, zegt FNV-bestuurder David van de Geer. “Ondertussen bereiden we ons voor op de rechtszaak.” Het is nog onduidelijk wanneer de zaak voor de rechter komt, maar dat zou zeker niet binnen een halfjaar zijn.

Vorig jaar berichtten NOS en Nieuwsuur dat werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars op Schiphol nog vaak te zwaar tilwerk moeten doen. Vervolgens kwam de Arbeidsinspectie ook tot die conclusie. De afhandelaars, Schiphol en de inspectie spraken twaalf jaar eerder al af dat overmatig zwaar sjouwwerk verleden tijd zou zijn.