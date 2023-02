Vakbonden bereiken cao-akkoord met UWV

Vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben in de nacht van maandag op dinsdag een cao-akkoord bereikt met uitkeringsinstantie UWV. De salarissen van bijna 21.000 werknemers zullen er voor dit jaar ruim 9 procent op vooruitgaan, aldus FNV. Ook komt er een verbeterde reiskostenregeling en een thuiswerkvergoeding.

FNV-bestuurder Etienne Haneveld vond het “hoog tijd” worden dat er een loonsverhoging kwam. “De onderhandelingen waren zo goed als vastgelopen. Actiecomit├ęs waren reeds gevormd. We hebben een uiterste inspanning gedaan om toch tot een goed resultaat te komen”, zegt Haneveld. Het onderhandelingsresultaat moet nu nog worden voorgelegd aan de vakbondsleden.

Ook CNV-onderhandelaar Robbim Heins is blij met het cao-resultaat, waarmee op de valreep acties zijn voorkomen. “De druk was intussen hoog opgelopen, de mensen zitten in deze tijd echt te wachten op een stevige loonsverhoging. Die duidelijkheid hebben we nu. We hebben naar mijn idee het maximaal haalbare bereikt. Onze leden mogen nu zeggen wat ze ervan vinden.”

Naast een hoger salaris en hogere reiskostenvergoeding, gaat ook de thuiswerkvergoeding omhoog, van 2 naar 3 euro netto per dag. Daarnaast komt er een budget waarmee medewerkers een thuiswerkplek kunnen inrichten. Die bedraagt 750 euro voor een periode van vijf jaar.