Heineken stijgt op Damrak na cijfers rivaal AB InBev

Heineken is donderdag bovenaan geƫindigd in de AEX-index met een winst van 2,3 procent. De bierbrouwer reageerde op cijfers van branchegenoot AB InBev, de maker van biermerken als Jupiler, Corona, Leffe en Budweiser. Dat bedrijf verkocht afgelopen jaar meer bier en zag de omzet stijgen. Wel daalde het volume in het vierde kwartaal onverwacht. Ook de verwachtingen voor dit jaar vielen tegen.

Toch werd AB InBev in Brussel 0,5 procent hoger gezet. Beleggers raakten door de verwachtingen van het Belgisch-Amerikaanse bedrijf meer overtuigd dat Heineken er goed voor staat. Chipbedrijf Besi stond onderaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een min van 2,2 procent.

De inflatie in het eurogebied koelde in februari iets af tot 8,5 procent, maar viel hoger uit dan gehoopt. Vooral de prijzen voor eten en drinken, alcohol en tabak blijven hard stijgen. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet zijn meegenomen, kwam in februari zelfs uit op een nieuw recordniveau van 5,6 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente daardoor verder moeten verhogen om de inflatie te bestrijden. Hogere rentes drukken doorgaans op de beurskoersen.

Waar de Europese beurzen in de ochtend nog onderuitgingen door dat nieuwste inflatiecijfer van de eurozone, schudden handelaren in de loop van de dag de rentezorgen van zich af. Zo eindigde de AEX met een plus van 0,8 procent op 755,17 punten. De MidKap sloot 0,1 procent hoger op 1016,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield (min 1,1 procent) liet weten goedkeuring te hebben gekregen van beursuitbater Euronext om de notering van de aandelen in Amsterdam te schrappen. Het vastgoedconcern zal daardoor vanaf 9 maart niet langer deel uitmaken van de AEX-index, maar blijft wel in de Franse CAC40-index. De laatste handelsdag in Amsterdam is op 27 april.

Ebusco daalde 0,7 procent. De fabrikant van elektrische bussen heeft in Zweden een opdracht gekregen voor 23 bussen. Ook bevat het contract met het Zweedse Svealandstrafiken een optie voor de aanschaf van nog eens 41 bussen. In Frankfurt zakte het Duitse chemiebedrijf Covestro 6,2 procent na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0593 dollar waard, tegen 1,0675 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 78,11 dollar. Brentolie werd 0, procent duurder op 84,64 dollar per vat.