Taylor Swift, Drake en Beatles helpen Universal aan omzetgroei

Muzieklabel Universal Music Group (UMG) heeft in het slotkwartaal van afgelopen jaar flink meer verdiend. Onder meer nieuwe albums van zangeres Taylor Swift en rapper Drake droegen daaraan bij, maar ook The Beatles waren belangrijk voor UMG dat ook de winst opvoerde.

In de laatste drie maanden van 2022 ging de omzet met ruim 13 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder tot 2,2 miljard euro. De inkomsten van streamingabonnementsdiensten vielen zelfs een vijfde hoger uit. Dat is meer dan de losse streaminginkomsten, die zo’n 13 procent stegen. Aan fysieke muziekverkopen verdiende UMG ook meer, vooral omdat er meer elpees werden verkocht. De inkomsten uit downloads gingen daarentegen hard omlaag, met haast een derde. Al langer zijn er steeds minder mensen bereid te betalen voor muziekdownloads.

In heel 2022 ging de omzet omhoog naar 10,3 miljard euro, tegen 8,5 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst pakte ruim een tiende lager uit op 782 miljoen euro. In 2021 was dat nog 886 miljoen euro. Dat kwam volgens UMG vooral omdat belangen in streamingdiensten als Spotify en Tencent Music afgelopen jaar minder waard werden. De bedrijfswinst ging wel omhoog.