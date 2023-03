Bloomberg: moeder Facebook komt deze week met nieuwe ontslagronde

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, kondigt waarschijnlijk deze week een nieuwe grote reorganisatie aan. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat er duizenden werknemers zullen worden ontslagen. Dat is dan de tweede grote ontslagronde in korte tijd, want in november maakte Meta al bekend 11.000 van de ruim 87.000 banen te schrappen.

Dat er na het massaontslag van vorig jaar opnieuw ingegrepen moet worden, komt niet helemaal als een verrassing. Onlangs meldde de Amerikaanse krant The Washington Post ook al dat er nog duizenden werknemers zouden moeten vertrekken. Topman Mark Zuckerberg zei eerder weliswaar geen nieuw banenverlies te verwachten, maar hij heeft ook gezegd dat 2023 een “jaar van efficiëntie” moest worden en dat Meta zich meer op de winstgevendheid zou gaan richten.

Dat Bloomberg denkt dat Meta al zo snel na de aankondigingen van november met nieuwe bezuinigingsplannen naar buiten lijkt te komen, hangt samen met het privéleven van Zuckerberg. De mensen die bij Meta aan de nieuwe ontslagronde werken hopen het plan naar verluidt klaar te hebben voordat de topman met ouderschapsverlof gaat voor zijn derde kind, dat in aantocht is.

Beleggers klaagden al enige tijd dat Meta te veel geld investeerde in het metaversum, een virtuele wereld waarin we op zeker moment allemaal onze tijd gaan doorbrengen als het aan Zuckerberg ligt. Ook de investeringen daarin werden al teruggeschroefd.

Veel grote techbedrijven hebben de laatste maanden massaontslagen aangekondigd omdat de economische vooruitzichten somberder zijn geworden. Zo kondigde computermaker HP in november een ontslagronde van 6000 banen aan. Cisco Systems en IBM schrappen allebei ongeveer 4000 banen. Ook bij tech- en webwinkelconcern Amazon, Google-eigenaar Alphabet en softwareconcern Microsoft verdwijnen tienduizenden banen.