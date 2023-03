Forse winstval Zalando, houdt rekening met krimp verkopen in 2023

De Duitse kledingwebwinkel Zalando heeft de verkopen afgelopen jaar iets zien teruglopen en houdt voor dit jaar ook rekening met een kleine krimp. De nettowinst ging hard omlaag, van 234,5 miljoen euro in 2021, tot 16,8 miljoen euro in 2022, zo werd dinsdag bekend.

Het concern kondigde vorige maand aan dat er honderden banen geschrapt worden om kosten te besparen. Ook gaf het bedrijf aan dat de marktomstandigheden “uitdagender” zijn geworden. Net als andere webwinkels had Zalando de wind in de zeilen tijdens de coronapandemie, doordat consumenten noodgedwongen meer tijd thuis doorbrachten en er massaal online werd gewinkeld. Dat effect is nu echter grotendeels verdwenen.

De kledingwebwinkel zag het aantal actieve klanten vorig jaar wel groeien, met 6 procent tot 51 miljoen. “Het feit dat we ons klantenbestand konden blijven uitbreiden in de huidige economische omgeving, toont aan dat onze kernstrategie werkt”, zegt Robert Gentz, directeur bij Zalando.

Hij verwacht dat de operationele winst dit jaar uitkomt tussen de 280 miljoen en 350 miljoen euro. Op die basis behaalde het concern vorig jaar een winst van 184,6 miljoen euro. “Om winstgevende groei in 2023 en daarna te garanderen, zal het bedrijf blijven werken aan het verbeteren van de marge, het vereenvoudigen van de organisatie en het selectief investeren gedurende de cyclus om te profiteren van groeikansen”, stelt Gentz.

Het concern behaalde een omzet in 2022 van 10,3 miljard euro, een fractie minder vergeleken met het voorgaande jaar. Voor dit jaar houdt Zalando rekening met een omzetkrimp van 1 procent tot een groei van 4 procent.