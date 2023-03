Heineken biedt excuses aan om gebrekkige communicatie over Rusland

Heineken heeft zijn excuses aangeboden voor de gebrekkige communicatie over zijn stappen om Rusland de rug toe te keren. De brouwer is namelijk nog steeds in dat land actief, ondanks dat de oorlog in Oekraïne al meer dan een jaar aan de gang is. Onlangs kwam zelfs aan het licht dat Heineken in Rusland ook nog tientallen nieuwe producten heeft gelanceerd. Ook nam de Russische tak nieuw personeel aan.

“We erkennen dat we eerder duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren en de vragen die hierover worden gesteld zijn begrijpelijk”, schrijft Heineken in een nieuwe verklaring op de website. “We realiseren ons dat dit tot onduidelijkheid en twijfel heeft geleid over onze belofte om Rusland te verlaten. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.”

Heineken kondigde in maart vorig jaar al aan de verkoop van het Heineken-merk stop te zetten in Rusland en te willen vertrekken uit het land. Dat het bedrijf zijn Russische activiteiten niet per direct stopzette heeft volgens Heineken te maken met zijn verantwoordelijkheid richting de bijna 1800 werknemers in het land.

“Het dilemma waar we voor staan, is dat als we onze activiteiten opschorten of stopzetten, het bedrijf snel failliet gaat en als gevolg daarvan de werknemers hun bestaansmiddelen verliezen.” Actief aanzetten op een bankroet van de Russische tak is volgens Heineken ook geen optie omdat dit juridische gevolgen kan hebben. Dat zou het risico op vervolging en nationalisatie met zich meebrengen. En als dat laatste zou gebeuren zou de Russische staat zelfs profiteren omdat het dan de bezittingen van Heineken zomaar in bezit krijgt.

Het streven is nog steeds om de Russische activiteiten in de eerste helft van dit jaar te hebben verkocht. Maar dat is volgens Heineken niet zo simpel omdat de regels in Rusland herhaaldelijk veranderen. Aan welke partij Heineken de activiteiten denkt te verkopen, zegt de brouwer niet. Het hele proces zou in dit stadium nog vertrouwelijk zijn. Heineken stelt verder zeker geen winst te zullen maken op de verkoop maar juist een boekverlies van ongeveer 300 miljoen euro te verwachten.