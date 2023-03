Occidental stijgt op Wall Street na aankopen door Buffett

Occidental Petroleum behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van miljardair Warren Buffett, heeft zijn belang in de Amerikaanse olieproducent verder uitgebreid tot zo’n 22 procent. Buffett kocht in de afgelopen dagen bijna 5,8 miljoen aandelen Occidental en heeft inmiddels een belang van meer dan 12 miljard dollar in het concern. Het aandeel steeg 3,7 procent.

De stemming op Wall Street bleef terughoudend, na de zware verliezen een dag eerder. De opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dreunden nog na op Wall Street. Powell verklaarde dinsdag in het Congres dat de rente mogelijk sterker en sneller opgevoerd moet worden om de inflatie te beteugelen.

Beleggers vrezen nu dat de Federal Reserve de rente later deze maand toch weer met een half procentpunt gaat verhogen. In februari ging de centrale bank juist over tot een kleinere renteverhoging van een kwart procentpunt vanwege signalen van een afkoelende inflatie. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedingsprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hardnekkig hoog.

Beleggers verwerkten ook het banencijfer van loonstrookverwerker ADP, dat sterker uitviel dan verwacht. Het ADP-cijfer vormt een indicator voor het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank namelijk meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde na aanvang van de handel vrijwel gelijk op 32.854 punten. De hoofdindex verloor dinsdag 1,7 procent. Dat gold ook voor de brede S&P 500, die stond op 3986 punten. Techbeurs Nasdaq steeg een fractie tot 11.537 punten.

Tesla verloor 2,5 procent. Analisten van investeringsbank Berenberg haalden de fabrikant van elektrische auto’s van hun kooplijst af. Ook meldde de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) een onderzoek te openen naar 120.000 Model Y-auto’s uit 2023, na twee meldingen van stuurwielen die tijdens het rijden volledig losraakten.

CrowdStrike dikte 5,8 procent aan. Het cyberbeveiligingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen hoger uit dan voorzien.

De euro was 1,0552 dollar waard, tegen 1,0569 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 76,52 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper, op 82,44 dollar per vat.