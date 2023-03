AEX zakt weg onder aanvoering van Prosus en Unibail

De AEX-index op het Damrak zakte donderdag verder weg onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield. Ook ASML verloor terrein nadat het kabinet bevestigde dat de export van bepaalde machines van de chipmachinemaker naar China aan banden wordt gelegd.

De rentezorgen bleven daarnaast boven de markten hangen. Beleggers kijken namelijk in spanning uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen.

Eerder deze week laaide de rentevrees al op nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell verklaarde dat de rente mogelijk nog sterker moet worden verhoogd om de inflatie te bestrijden. Een besluit over de omvang van de rentestap is volgens Powell echter nog niet genomen en hangt af van de economische cijfers, zoals de banengroei, die voor het rentebesluit op 22 maart naar buiten komen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 748,51 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 1007,06 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.

Prosus kampte met een fors koersverlies van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is, en verloor bijna 3 procent. ASML daalde 1,1 procent. Eind januari lekte al uit dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hadden bereikt over exportbeperking van chiptechnologie naar China vanwege de vrees dat die zou worden gebruikt voor militaire doeleinden.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte 3 procent. Het winkelvastgoedconcern, dat onder meer eigenaar is van winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam, liet eerder deze maand al weten zijn beursnotering in Amsterdam te schrappen. Het aandeel verdwijnt daardoor uit de AEX, maar blijft wel in de Franse hoofdindex. Andere vastgoedbedrijven als Eurocommercial Properties en WDP stonden ook onder druk en zakten ruim 3 procent in de MidKap.

Credit Suisse raakte dik 5 procent kwijt in Z├╝rich. De geplaagde Zwitserse bank stelde de publicatie van het jaarverslag uit na een informatieverzoek van de Amerikaanse toezichthouder SEC.

De euro was 1,0562 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 76,73 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 82,77 dollar per vat.