Alliander: tienduizenden straten tot 2040 open om energiebehoefte

Tienduizenden straten moeten tot zeker 2040 open om aan de steeds grotere behoefte aan elektriciteit te kunnen voldoen. Dat zegt netbeheerder Alliander, die in verschillende provincies in Nederland het elektriciteitsnet sterker maakt met bijvoorbeeld meer en dikkere kabels. De vraag naar elektriciteit stijgt harder dan het tempo waarin Alliander het netwerk kan uitbreiden.

De behoefte aan elektriciteit stijgt omdat steeds meer consumenten en bedrijven aan het verduurzamen zijn door zonnepanelen, laadpalen voor elektrische auto’s of warmtepompen aan te schaffen. Volgens topman Maarten Otto is drie tot vier keer zoveel vermogen nodig voor de groeiende vraag. Ook moeten er de komende jaren 20.000 elektriciteitshuisjes bij. Hoe lang straten open moeten worden gemaakt om het net genoeg te kunnen versterken hangt af van hoe de vraag naar elektriciteit zich ontwikkelt, zegt Otto.

Om het elektriciteitsnet genoeg te kunnen verzwaren zijn volgens hem ook veel meer technici nodig. Door personeelstekorten duurt het langer voordat het net op alle plekken is aangepast en meer elektriciteitshuisjes worden gebouwd. Onder meer omscholing moet volgens Otto leiden tot meer technici. “Tot 2026 zijn rond de 2200 extra mensen nodig bij Alliander.”

Het duurt volgens de netbeheerder soms lang om plekken te vinden voor elektriciteits- en transformatorhuisjes. Klagende omwonenden die vanuit hun raam niet naar zo’n huisje willen kijken, vertragen dat proces, vertelt een teamleider bij Alliander. “Vanwege klachten duurt het soms zes jaar voordat de bouw kan beginnen.”

Alliander belast het net tijdelijk extra om toch aan de grote vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Hierdoor kunnen vaker spanningsproblemen ontstaan, waardoor mensen met zonnepanelen niet altijd energie kunnen terugleveren, het licht in huis knippert of de stroom kan uitvallen in een huis of wijk. Afgelopen jaar ontving de netbeheerder 2000 klachten hierover en dit soort problemen zal steeds vaker voorkomen, meldt Otto. “We zien vooral problemen op plekken waar zonnepanelen, warmtepompen en elektrisch rijden zijn gecombineerd.” Het hangt volgens hem ook af van hoeveel verbruik de kabels aankunnen.

Op sommige plekken in Nederland is het elektriciteitsnet vol. Hierdoor is het niet mogelijk om snel een zwaardere aansluiting te krijgen voor bijvoorbeeld een laadpaal voor een elektrische auto. Alliander wil 5 miljard euro investeren in het laagspanningsnet voor huizen en kleine bedrijven tot en met 2030.