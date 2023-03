Boskalis boekt meer winst en sluit 2022 met record aan orders

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft 2022 afgesloten met een flink hogere omzet en winst. Ook heeft de onderneming voor een recordbedrag aan orders op de plank liggen. Het bedrijf merkt daarbij op dat het voor 75 procent om duurzame energieprojecten gaat. De orderportefeuille vormt volgens Boskalis een solide basis voor 2023 en de jaren daarna.

Het afgelopen jaar waren de grote baggerschepen van Boskalis vooral druk met projecten in Singapore en de Filipijnen. In 2022 werd ook gestart met de landontwikkeling voor de nieuwe internationale luchthaven van Manilla. De omzet nam vorig jaar toe met 21 procent tot 3,6 miljard euro. De nettowinst steeg met bijna 60 procent tot 241 miljoen euro.

De orderportefeuille kwam eind december uit op een recordniveau van 6,1 miljard euro. De toename in de portefeuille vond voornamelijk plaats bij het onderdeel Offshore Energy, mede als gevolg van het verwerven van een aantal offshore windprojecten in de Verenigde Staten. In januari kondigde Boskalis nog aan voor de kust van de VS mee te werken aan zijn honderdste windpark op zee in tien jaar tijd.

Volgens topman Peter Berdowski is Boskalis in het afgelopen decennium betrokken geweest bij de realisatie van bijna de helft van alle offshore windparken wereldwijd. Ook sprak de topman van een bijzonder jaar voor het bedrijf. Zo moest Boskalis vanwege de Russische invasie van Oekraïne halsoverkop de werkzaamheden in Rusland staken en de medewerkers in veiligheid brengen. Ook werd Boskalis vorig jaar door grootaandeelhouder HAL van de beurs gehaald.