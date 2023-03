Fors hogere resultaten BMW, mede dankzij prijsverhogingen

Het Duitse autoconcern BMW heeft over 2022 de winst en omzet flink zien stijgen, onder meer geholpen door prijsverhogingen voor zijn auto’s en een hogere verkoop van duurdere modellen. Het nettoresultaat bedroeg 18,6 miljard euro, een toename van 49 procent vergeleken met een jaar eerder.

De omzet van het bedrijf uit München, met ook de merken MINI en Rolls-Royce, klom met 28 procent tot 142,6 miljard euro. BMW had eerder al bekendgemaakt dat de autoverkoop vorig jaar wel is gedaald naar 2,4 miljoen voertuigen, mede door verstoringen in toeleveringsketens en chiptekorten waardoor het bedrijf moeite had om aan de orders te voldoen. Daarnaast kampte BMW met de coronalockdowns op de belangrijke Chinese markt. Topman Oliver Zipse spreekt in een toelichting dan ook van “solide prestaties in volatiele omstandigheden”. De doelen voor 2022 zijn volgens hem wel behaald.

Verder werden de resultaten ook gestuwd door de volledige overname van het Chinese samenwerkingsverband BMW Brilliance Automotive. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling namen met ruim 5 procent toe tot 6,6 miljard euro. Dat geld ging bijvoorbeeld naar nieuwe technologie voor elektrische aandrijving, digitalisering en zelfrijdende auto’s.

De verkoop van volledig elektrische auto’s was vorig jaar goed 9 procent van de totale verkopen. De verkoop van die auto’s sprong vorig jaar met 108 procent omhoog. Voor dit jaar wil BMW dat volledig elektrische wagens goed zijn voor 15 procent van de totale verkoop.

BMW maakt ook motorfietsen en scooters. Daar steeg de verkoop naar een nieuw record van bijna 203.000 stuks.