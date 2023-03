Minister doet belofte: VS worden wereldleider in energietransitie

De Verenigde Staten zullen wereldleider worden als het gaat om de energietransitie. Die belofte doet de Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm. Volgens haar heeft de regering van president Joe Biden “het aantrekkelijkste investeringslandschap gemaakt voor nieuwe energie en koolstofarme technologie├źn”.

De VS trekken honderden miljarden dollars uit, onder meer voor subsidies, leningen en belastingvoordelen om de energietransitie in het land aan te jagen. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar klimaatvriendelijk vervoer en technologische ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid. Daarmee zijn de VS “onweerstaanbaar” voor investeerders en buitenlandse bedrijven, betoogt Granholm.

Wel erkent zij dat de Europese Unie minder blij is met het beleid. “Laten we zeggen dat de bedrijven er dol op zijn, de grote overheid niet”, aldus Granholm. De zogeheten Inflation Reduction Act (IRA) waarin veel van de voordelen voor bedrijven zijn vastgelegd, zou de Amerikaanse industrie volgens de EU een oneerlijk concurrentievoordeel geven. Als antwoord op de IRA besloten EU-leiders vorige maand al om de Europese staatssteunregels tijdelijk te versoepelen voor investeringen in onder andere hernieuwbare energie en het koolstofvrij maken van de industrie.

Granholm roept landen wereldwijd op om “de productie van schone energie in uw land ook te stimuleren”. De concurrentiestrijd tussen de EU en de VS verwelkomde ze daarbij, omdat “een beetje vriendelijke concurrentie” de economie uiteindelijk groener kan maken. “We zullen blijven samenwerken met onze bondgenoten”, verklaarde Granholm, daaraan toevoegend dat ze niet uit is op het aanwakkeren van handelsoorlogen.