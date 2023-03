Aandacht voor banken en Amerikaans banenrapport op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar de bankensector. De grote Amerikaanse banken gingen donderdag op Wall Street hard onderuit door zorgen over de stijgende rentes. Die zorgen werden aangewakkerd door problemen bij SVB Financial Group, een in Silicon Valley gevestigde geldschieter.

Hoewel hogere rentetarieven over het algemeen gunstig zijn voor banken, hebben veel kleinere banken leningen afgesloten toen de rentes nog heel laag waren. Nu de rentes in rap tempo oplopen dreigen ze in de problemen te komen. Het kleine SVB Financial zag donderdag 60 procent aan beurswaarde verdampen. De vier grote Amerikaanse banken Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase en Citigroup raakten gezamenlijk ruim 50 miljard dollar aan waarde kwijt.

Beleggers kijken verder in spanning uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Dat rapport speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een flink openingsverlies van 1,5 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken fors lager te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag stevige verliezen zien, waarbij vooral de banken in de regio rake klappen kregen. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 2,7 procent kwijt. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, zakte ruim 3 procent. De Chinese webwinkel JD.com kelderde 11 procent na tegenvallende resultaten.

De Nikkei in Tokio sloot de week af met een verlies van 1,7 procent door forse koersverliezen bij de Japanse banken. Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Bank of Japan om het ruime stimuleringsbeleid ongewijzigd te laten. Het was de laatste beleidsvergadering van de zittende gouverneur Haruhiko Kuroda, die in april vertrekt en wordt opgevolgd door Kazuo Ueda.

Op het Damrak kwam Beter Bed nog met jaarcijfers. De nettowinst van de beddenverkoper halveerde vorig jaar ruimschoots tot 5,3 miljoen euro. Dat kwam onder meer doordat de winst in 2021 nog werd gestuwd door een aantal eenmalige posten. Het bedrijf liet eerder al weten dat de omzet vorig jaar met dik 7 procent is gestegen. Voor dit jaar rekent Beter Bed op een verdere omzetgroei.

De euro was 1,0582 dollar waard, tegen 1,0581 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 75,01 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 80,97 dollar per vat.