Franse raffinaderijen TotalEnergies vierde dag op rij geblokkeerd

Actievoerend personeel blokkeert Franse raffinaderijen van TotalEnergies vrijdag voor de vierde dag op rij. De staking maakt deel uit van landelijke protesten tegen de hervorming van het pensioenstelsel die de Franse regering wil doorvoeren. Ook de toegang tot een brandstofopslag van het olie- en gasconcern is versperd.

Een woordvoerder van TotalEnergies zegt dat 40 procent van de werknemers voor de ochtenddienst van de raffinaderijen hun werk heeft neergelegd. Ook Esso, een dochterbedrijf van het Amerikaanse energieconcern ExxonMobil, heeft in Frankrijk last van de pensioenprotesten. De leveringen van en naar een raffinaderij van dat bedrijf in het Zuid-Franse Fos zijn verstoord.

De organiserende vakbond CGT gaf aan dat een eerdere staking bij een raffinaderij in Port Jerome is opgeschort. “Maar we hopen daar volgende week weer te staan”, liet een woordvoerder van de vakbond weten.

De regering van president Emmanuel Macron wil onder andere de pensioengerechtigde leeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. Ook moeten mensen in de nieuwe plannen langer doorwerken voordat ze aanspraak op een volledig pensioen kunnen maken. Veel Fransen zijn tegen die plannen en zijn de straat op gegaan om daartegen te protesteren.