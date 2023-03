Japan: nog geen besluit exportbeperkingen chiptechnologie China

De Japanse regering heeft nog geen besluit genomen rond de beperking van de export van chiptechnologie naar China. Dat zei de Japanse minister van Handel en Industrie Yasutoshi Nishimura. Eerder deze week maakte het Nederlandse kabinet bekend dat de export van bepaalde machines van chipmachinemaker ASML naar China aan banden wordt gelegd vanwege zorgen over de internationale veiligheid.

De minister zegt dat nog wordt nagedacht over “gepaste maatregelen in het licht van de ontwikkelingen in Nederland”. Japan heeft grote chipbedrijven zoals bijvoorbeeld Tokyo Electron, dat net als ASML een belangrijke leverancier van hoogwaardige chipmachines is.

Eind januari lekte uit dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hadden bereikt over exportbeperking van chiptechnologie naar China. Het gaat bij ASML nu om de meest geavanceerde DUV-systemen. De allermodernste EUV-machines van het bedrijf uit Veldhoven konden al niet naar China worden uitgevoerd.

China zei donderdag ontstemd te zijn over het Nederlandse besluit. Beijing sprak van “politisering van economische samenwerking en handel”. Volgens China moet Nederland naar zijn eigen belang kijken. De VS beperkten de Amerikaanse export van chiptechnologie naar China al in oktober uit vrees dat die zou worden gebruikt voor militaire doeleinden.