Inspectie: Schiphol moet dieselvoertuigen op platform vervangen

Schiphol moet op het platform een deel van de dieselvoertuigen voor het einde van het jaar vervangen, bevestigt de Nederlandse Arbeidsinspectie dinsdag na berichtgeving van televisieprogramma Zembla. Ook andere apparaten die nog op diesel draaien, moeten worden vervangen door elektrische varianten. De arbeidsinspectie wil voorkomen dat platformwerknemers op Schiphol verder worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.

Wel erkent de arbeidsinspectie dat er nog niet genoeg stroom beschikbaar is op het luchtvaartterrein om alles elektrisch aan te drijven. Daarom gaat het eerst over een deel van de apparaten en voertuigen die op diesel rijden. Uiteindelijk moet eind 2025 de stroomvoorziening op orde zijn.

De inspectie concludeert dat blootstelling aan schadelijke stoffen al langer “onderwerp van aandacht” is. Een handhavingsverzoek van vakbond FNV en een uitzending van Zembla in december 2021 zijn aanleiding geweest voor onderzoek van de toezichthouder. Volgens de arbeidsinspectie zijn al meerdere maatregelen genomen tegen de uitstoot van schadelijke stoffen, maar deze zijn nog niet voldoende.

Ook wil de inspectie dat Schiphol periodiek de gezondheid van werknemers laat onderzoeken als zij risico lopen door de uitstoot van schadelijke stoffen. De bedoeling is dat zo gezondheidseffecten van het werken met gevaarlijke stoffen op tijd opgespoord worden.

Volgens Zembla ademen zo’n 20.000 medewerkers op het platform de giftige stoffen in, omdat ze elke dag in de uitlaatgassen van de dieselvoertuigen staan. “Ik ken medewerkers met longkanker, maagkanker, stembandkanker. Allemaal voordat ze de pensioenleeftijd bereikten”, vertelde een van de medewerkers in de uitzending destijds.

Sinds juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde van 10 microgram per kubieke meter op de uitstoot afkomstig van dieselmotoren. Werkgevers moeten blootstelling van hun medewerkers aan dieselrook zo veel als mogelijk is verlagen tot onder deze grenswaarde.