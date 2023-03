Moody’s overweegt kredietrating regionale banken VS te verlagen

Kredietbureau Moody’s onderzoekt of het de waarderingen voor de kredietwaardigheid van zes regionale Amerikaanse banken moet verlagen. De stap volgt op de onrust in het bankensysteem die is ontstaan door het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB).

First Republic Bank, Western Alliance Bancorp, Intrust Financial, UMB Financial, Zions Bancorp en Comerica zijn de zes regionale geldschieters die door Moody’s opnieuw worden beoordeeld en mogelijke een lagere kredietrating zullen krijgen. Moody’s trok daarbij ook zijn rating voor Signature Bank in. Deze cryptobank uit New York werd afgelopen weekeinde gesloten door de Amerikaanse autoriteiten, waarbij de klanten wel hun tegoeden terugkrijgen.

Moody’s maakt zich onder meer zorgen over de waardedalingen van de obligaties in de portefeuilles van de banken. SVB kwam namelijk in de problemen doordat de bank obligaties met verlies moest verkopen om geld op te halen, toen een rekeninghouder zijn tegoeden kwam ophalen. Door de sterk gestegen rentes zijn eerder aangekochte obligaties echter minder waard geworden. Zolang de banken deze obligaties aanhouden tot het einde van de looptijd is er niets aan de hand, maar zodra ze voor het einde van de looptijd moeten worden verkocht leidt dat tot daadwerkelijke grote verliezen.

De regionale banken gingen maandag dan ook hard onderuit op Wall Street. Het in San Francisco gevestigde First Republic kelderde 62 procent en het in Phoenix gevestigde Western Alliance raakte 47 procent aan waarde kwijt. Comerica uit Dallas zakte 28 procent.

Vooral First Republic is volgens Moody’s gevoelig voor een snelle, grote opname van tegoeden door klanten. Bij een dergelijke bankrun zal First Republic mogelijk obligaties moeten verkopen waardoor de zogeheten ongerealiseerde verliezen ofwel de papieren verliezen worden omgezet in werkelijke verliezen.

De voor verkoop beschikbare en tot het einde van de looptijd aangehouden obligaties van First Republic vormden in december meer dan een derde van de buffer die de bank moet aanhouden om eventuele verliezen op te vangen. First Republic heeft al aangegeven dat het zijn financiƫle positie inmiddels heeft verbeterd en meer heeft gespreid door de toegang tot extra geld van de Federal Reserve en JPMorgan Chase.