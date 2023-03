Rabobank: huizen betaalbaarder door sterkere daling huizenprijzen

Koopwoningen worden weer betaalbaarder ondanks de gestegen hypotheekrentes en hoge inflatie. Dat komt door de dalende huizenprijzen en loonsverhogingen die veel mensen krijgen, zeggen economen van Rabobank in een nieuwe analyse. Volgens de bank zakken de huizenprijzen dit jaar harder dan eerder gedacht, en voor huizenzoekers zou dat geen slecht nieuws zijn.

“De betaalbaarheid van woningen verbetert. Dat klinkt misschien gek in het licht van eerdere berichten over de gestegen hypotheekrentes en inflatie, maar huizen worden goedkoper”, zegt woningmarkteconoom Stefan Groot van RaboResearch. “Tel daarbij op dat de lonen inmiddels hard stijgen en dat mensen bovendien meer zijn gaan werken. Zo blijft onder de streep meer over om te besteden aan de maandlasten.”

Groot denkt ook dat de kapitaalmarktrentes, waarop hypotheekverstrekkers hun rentes baseren, in de loop van het jaar weer iets zullen afnemen. Dat zou op termijn een iets gunstigere hypotheekrente moeten kunnen opleveren.

Een jaar geleden was de huizenmarkt nog oververhit en gingen de huizenprijzen hard omhoog. Maar in de zomer zette een prijsdaling in toen de hypotheekrentes snel begonnen op te lopen. Daarbij werden huizenzoekers terughoudender vanwege de fors toegenomen energielasten sinds de oorlog in Oekraïne. Daardoor raakte de koop van een koophuis afgelopen jaar juist voor steeds meer mensen buiten bereik.

De kenners bij Rabobank denken dat de huizenprijzen dit jaar harder omlaag gaan dan ze eerder voor mogelijk hadden gehouden. “We verwachten dat een koophuis eind dit jaar 7,6 procent goedkoper is dan tijdens de piek in juli 2022. Eerder verwachtten we dat de huizenprijzen in 2023 zouden dalen met 3 procent. Dat hebben we bijgesteld naar 4,2 procent.”

Het lijkt er volgens Groot wel op dat de “bodem” op een gegeven moment wordt bereikt. “Voor 2024 gaan we uit van een prijsdaling op jaarbasis van 1,5 procent. Die daling is het gevolg van de prijsontwikkeling in 2023. We verwachten dat de huizenprijzen gedurende dat jaar min of meer stabiel blijven.”

Dat wil niet zeggen dat de problemen op de woningmarkt dan weer allemaal zijn opgelost. Er staan sinds kort wel weer wat meer huizen te koop, maar het aanbod aan woningen blijft nog steeds achter bij de vraag. Dat komt volgens Groot vooral doordat de nieuwbouw van huizen maar niet echt op gang komt.

Een woningmarktcrisis zoals Nederland ongeveer tien jaar geleden nog had, verwacht de econoom niet. Dit jaar moet het aantal verhuizingen in Nederland ook weer wat aantrekken. “Verkopers hebben wat meer vet op de botten door de grote prijsstijgingen van de afgelopen jaren, de aangescherpte leennormen en door de aflosverplichting. We denken dat de markt daardoor toch meer in beweging blijft.”