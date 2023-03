VW investeert 180 miljard in software en elektrische auto’s

Volkswagen gaat de komende vijf jaar tot 180 miljard euro investeren in software en elektrische auto’s. De grootste Europese autofabrikant voert daarmee de strijd met de Amerikaanse marktleider Tesla op het gebied van elektrische voertuigen verder op.

Bijna 70 procent van de uitgaven gaat naar elektrische voertuigen en software. Dat is 56 procent meer dan bij het vorige strategische plan, zei de Duitse autobouwer. De totale uitgaven gaan met 13 procent omhoog ten opzichte van de vorige jaarlijkse update.

“We hebben duidelijke en ambitieuze doelen gesteld en de nodige beslissingen genomen om processen te stroomlijnen”, zei topman Oliver Blume. Dit jaar wordt volgens de topman een beslissend jaar voor het uitvoeren van de strategische doelen en het versnellen van de voortgang binnen de groep.

Vorig jaar stelde de autofabrikant zijn strategische update uit vanwege de oorlog in Oekra├»ne en de aanzienlijke knelpunten in de bevoorrading. Ook problemen bij softwaretak Cariad zorgden voor uitstel. Die dochter, die eigen software voor auto’s moet ontwikkelen, had te maken met dure vertragingen. Blume, die sinds september aan het roer staat bij de autobouwer, besloot daarom eerst orde op zaken te stellen.

VW schroeft de uitgaven aan de ontwikkeling en productie van accu’s flink op. Alleen al in Europa wil het bedrijf zes accufabrieken opzetten. Maandag kondigde het bedrijf ook al plannen aan om een accufabriek te bouwen in Canada, de eerste buiten Europa. De accu-activiteiten zullen volgens VW naar verwachting tegen het einde van het decennium een omzet van meer dan 20 miljard euro opleveren. VW geeft daarnaast meer uit aan het veiligstellen van grondstoffen voor de productie van elektrische auto’s.

Het concern investeert ook in China, de grootste markt van het bedrijf, om het concurrentievermogen met lokale concurrenten te verbeteren en het verlies aan marktaandeel te stoppen. Hoewel de focus van VW ligt op elektrische auto’s zullen de investeringen in verbrandingsmotoren ook blijven stijgen. Die zullen het hoogtepunt bereiken in 2025, wanneer de nieuwe strenge Euro-7-emissieregelgeving in de Europese Unie van kracht wordt.

VW voorspelde eerder deze maand al dat de omzet dit jaar met 15 procent zal stijgen, dankzij het volle orderboek en de verbeterde toegang tot chips. De winstmarge zal daarbij 8,5 procent bedragen.